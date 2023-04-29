السبت 29-04-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته على حاجز في نابلس

المركزي: 16.7% من الشركات الصغيرة في الأردن حصلت على قرض للتمويل الأخضر في 2022

انطلاق أعمال منتدى تواصل في مجمع الملك حسين للأعمال

عالميا.. رقم قياسي في عدد السياح القادمين إلى اسطنبول

انخفاض أسعار الذهب في الأردن 20 قرشا للغرام

إصابة ثلاثة مدنيين في عدوان إسرائيلي استهدف نقاطا في محيط حمص

إجلاء 65 إيرانيا من السودان إلى جدة

النزاع في السودان يهدد إمدادات الصمغ العربي لعدة صناعات عالمية

قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على 90% من الخرطوم

كوريا الجنوبية تحظر السفر إلى السودان

السبت، 29-04-2023 06:15 ص

تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم

مطر 1


الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم السبت حيث يطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحيانا ولفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى الغربية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة  تثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

اضافة اعلان


التحذيرات ليوم السبت :
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
420232319285329125961

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

4202310231121963065816

الارصاد : انقلاب حاد على حالة الطقس وأمطار خلال الساعات القادمة

امطار

امطار في طريقها إلى المملكة - تفاصيل

420232516131376375615

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

w

تفاصيل الكتلة الهوائية الباردة والامطار القادمة الى الاردن

شتاه 3

المملكة على موعد مع كتلة هوائية باردة ورطبة

أخبار متعلقة
امطار

امطار في طريقها إلى المملكة - تفاصيل

غبار

الأرصاد: ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع رياح مثيرة للغبار اليوم

حر

موجة حارة تؤثر على المملكة اليوم وغدًا

عمان جميلة

انخفاض على درجات الحرارة في المملكة اليوم

غبار

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للغبار في ساعات ما بعد ظهر اليوم

حرارة 2

ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة اليوم