تعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم

الوكيل الاخباري - يتعمق تأثير الكتلة الهوائية الباردة اليوم السبت حيث يطرأ انخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (8-10) درجات مئوية؛ الاجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً الى غائمة في أغلب المناطق، وتهطل زخات من المطر في شمال المملكة تمتد أحيانا ولفترة محدودة إلى أجزاء من المناطق الوسطى الغربية، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة تثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق دائرة الارصاد الجوية.

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التحذيرات ليوم السبت :

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة خاصة في مناطق البادية .

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.