الأحد 06-08-2023
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الأحد، 06-08-2023 04:02 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء ستكون يوم الاثنين حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :

- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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