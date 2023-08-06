تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء ستكون يوم الاثنين حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتاخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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