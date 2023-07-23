4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها

الوكيل الاخباري - نشرت ادارة الأرصاد الجوية، نشرتها الجوية التفصيلية لظهر الاحد، ولـ 4 أيام قادمة.



وتاليا تفاصيل النشرة :



الأحد:



نهاراً: تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الاثنين:



نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الثلاثاء:



نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الأربعاء:





اضافة اعلان

نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

