الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 23-07-2023 10:53 ص

4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها

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الوكيل الاخباري - نشرت ادارة الأرصاد الجوية، نشرتها الجوية التفصيلية لظهر الاحد، ولـ 4 أيام قادمة.
 
وتاليا تفاصيل النشرة :

الأحد: 

نهاراً: تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (4-5) درجات مئوية، حيث تسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الاثنين:  

نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الثلاثاء: 

نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

الأربعاء:  

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نهاراً: الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 

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