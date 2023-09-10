تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في بعض المناطق.



ليـــلاً: الأجواء لطيفة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.

- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

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