تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء يوم الاثنين مائلة للبرودة قليلا فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة الحرارة في البادية والسهول، بينما تسود الاجواء الدافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليـــلاً: الاجواء باردة نسبياً في معظم المناطق ، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.