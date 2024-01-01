الإثنين 01-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 01-01-2024 06:53 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في المرتفعات الجبلية، وباردة نسبياً في البادية والسهول، بينما تسود أجواء مائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على إرتفاعات مختلفة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
التحذيرات:

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- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية و السهول.

 

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