الثلاثاء 23-05-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 23-05-2023 05:35 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الأجواء معتدلة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، مع ظهورالغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية وهناك احتمال لسقوط زخات محلية ومتفرقة من المطر في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من المملكة لفترة محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً الى  جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحرالميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات متوسطة وعالية،  والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

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