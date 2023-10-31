تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومع ساعات الظهيرة تتكاثر كميات الغيوم وتهطل باذن الله زخات من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة لفترة قصيرة، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



ليـــلاً: تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

-خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

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