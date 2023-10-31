الأربعاء 01-11-2023
الوكيل الاخباري

الجامعة العربية: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري لأهل غزة

المقاومة تنسف مبنى بداخله عدد من جنود الاحتلال

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

دولة جديدة تقطع علاقاتها مع إسرائيل

وزير التربية يكشف عن خطط واجراءات بشأن المدارس

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي

بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية

الفراية: وزارة الداخلية تعمل على ثلاثة محاور

أبو عبيدة يفجر مفاجآت مدوية عن الحرب في غزة

إعلام مصري: فتح معبر رفح لاستقبال جرحى فلسطينيين الأربعاء

عاجل

المقاومة تنسف مبنى بداخله عدد من جنود الاحتلال

الثلاثاء، 31-10-2023 11:58 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

10202330194213122911560


الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ومع ساعات الظهيرة تتكاثر كميات الغيوم وتهطل باذن الله زخات من المطر في اجزاء متفرقة من المملكة  قد تكون غزيرة لفترة قصيرة، يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد احيانا في بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ليـــلاً: تميل الاجواء الى الاستقرار التدريجي مع بقاء الأجواء غائمة جزئيا، ولطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة،  والرياح شمالية شرقية  الى شمالية غربية  معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.
-خطر احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر6

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

10202323194610291199269

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

1020231461834385217986

الارصاد : انقلاب على حالة الطقس وامطار رعدية بهذا الموعد

مطر4

الأرصاد تتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة

102023248107438200290

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

1 (24)

استمرار تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي على المملكة - تحذيرات

أخبار متعلقة
10202322235117932116994

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

520232517328398360210

الأرصاد: أمطار رعدية الثلاثاء - تحذيرات

10202320235119877759517

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

البلد

المملكة تشهد اليوم درجات حرارة أعلى من معدلاتها العامة

5

حالة الطقس غدا الإثنين .. عدم استقرار جوي وامطار

1020231133445792969568

تطورات الحالة الجوية بالأردن وتفاصيل الطقس حتى الاثنين