تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
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