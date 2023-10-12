تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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