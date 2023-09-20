الأربعاء 20-09-2023
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الأربعاء، 20-09-2023 08:02 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .

ليلاً:  الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

🔺 التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة. 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

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