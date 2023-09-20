تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، بينما تكون حارة نسبيا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا .
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، بينما تكون مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
🔺 التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في شرق المملكة.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
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