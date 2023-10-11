تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات:

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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