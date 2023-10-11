الأربعاء 11-10-2023
الوكيل الاخباري

تركيا: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات إلى غزة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

إصابة شابين بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في الخليل

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 1128 قتيلا و5489 مصابا

الأمم المتحدة: أكثر من ألف منزل دمرت بالكامل في قطاع غزة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

بلاغٍ عسكري صادر عن كتائب عز الدين القسام

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بلاغٍ عسكري صادر عن كتائب عز الدين القسام

الأربعاء، 11-10-2023 12:54 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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 الوكيل الاخباري -  تبقى الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في اغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات: 
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية.

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