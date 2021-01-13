تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الاخباري -

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تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية، ولتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.ويتوقع أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تصل سرعتها الى 50كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.