الأربعاء 13-01-2021
الوكيل الاخباري

امانة عمان تنهي الاعمال الانشائية في العبارة الرئيسية بوسط البلد

الحاجة فوزية حسن سالم العلي في ذمة الله

كيف ستكون حالة الطقس يوم الجمعة؟

تخصيص جزء من مطاعيم كورونا للمعلّمين في الاردن

الكويت : تسجيل 539 إصابة جديدة بالكورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

تحذير هام لمستخدمي واتسآب بالاردن

بريطانيا: 1564 وفاة و 47525 إصابة جديدة بكورونا

القطامين يوضح حول برنامج “توكيد”

تعرف على اسماء وموعد فتح القطاعات الجديدة بالاردن

الأربعاء، 13-01-2021 09:20 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1202190851756448679


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية، ولتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة. 
اضافة اعلان

ويتوقع أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تصل سرعتها الى 50كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12021519135649290758

كيف ستكون حالة الطقس يوم الجمعة؟

ad45e256-8616-421d-b8d2-10f80cb107e6

رسالة تحذير هامة من الارصاد الجوية عن طقس الغد

ا

منخفض جوي في طريقه إلى المملكة

1

في طريقه الى الاردن .. منخفض يتسبب بغرق مدينة تركية - صور

1202111115444787839169

الارصاد تنشر تفاصيل تطورات المنخفض وتحذر من السيول

ططط

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

أخبار متعلقة
ططط

الأرصاد تكشف موعد تأثر المملكة بمنخفض جوي عميق

122020247166724274673

انقلاب مفاجئ على حالة الطقس ومنخفض قادم

ea0a4532-15e4-4d61-861f-195e5706cd24

ارتفاع طفيف على الحرارة .. الثلاثاء

12202024154726591056397

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

8ddc8a05-cca0-41bd-99a1-3c54b46207a6

المملكة تحت تأثير الكتلة الباردة

93ad56ac-c15f-4648-b873-ab13b8f26035

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد