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حصيلة جديدة للشهداء والمصابين في غزة

الجمعة، 05-01-2024 02:16 م

الأرصاد: تساقط للامطار على هذه المناطق مع ساعات عصر اليوم

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية من المملكة، مع ساعات عصر اليوم الجمعة، تساقطاً خفيفاً ومتوسطاً للأمطار .اضافة اعلان


وأشارت الإدارة في نشرتها لوقت الظهيرة، إلى أن الأجواء تكون باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء قليلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة . 

وليلاً، تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة ، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة. 


 




 

 


 

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