السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى 62 قتيلًا

قوات الاحتلال تكثف قصفها لشمال وغرب خان يونس

البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

أعضاء مجلس الامن يدينون الهجوم الارهابي في موسكو

جيش الاحتلال : اصابة 11 جندي خلال 24 ساعة الماضية

جيش الاحتلال يقتحم بلدات بنابلس والقدس

أسعار الذهب اليوم السبت في الأردن

يونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب المجنونة في غزة

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

شهداء وجرحى جراء قصف مدفعي شمال خان يونس

السبت، 23-03-2024 09:08 ص

تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

320241955514192753013


الوكيل الاخباري- يطرأ اليوم السبت، إرتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على إرتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غدٍ الأحد، باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة في أغلب المناطق، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الإستقرار الجوي تؤثر بشكل خاص على المناطق الشرقية، حيث من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، ومن المتوقع أن يمتد هطول المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة على شكل زخات خفيفة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320242204930456744108

امطار ورعد وبرد.. تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

١

مزيد من الأمطار قادمة إلى المملكة في هذا الموعد

32024361442846857044

كتلة هوائية باردة ورطبة تؤثر على المملكة الجمعة - تفاصيل

rrr

تطورات الكتلة الهوائية الباردة القادمة الى المملكة

ططط

الأرصاد: انقلاب الأجواء في المملكة مساء اليوم

12024420650615469529

منخفض جوي يؤثر على الأردن الأسبوع المقبل - تفاصيل

أخبار متعلقة
ططط

الأرصاد: انقلاب الأجواء في المملكة مساء اليوم

مطر5

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار غزيرة وهبات رياح قوية

ابراج السادس

الحالة الجوية في المملكة اليوم الخميس

0

أول أيام رمضان .. درجات الحرارة تقفز لتسجل ارتفاع ملموس

32024718320906858854

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

9

درجات الحرارة في المملكة اليوم تقفز 4 درجات