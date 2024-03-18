الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 18-03-2024 05:56 ص

الأرصاد: المملكة على موعد مع أمطار غزيرة وهبات رياح قوية

مطر5


الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تكون الهطولات المطرية غزيرة احيانا، خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة مصحوبة بالرعد وحبات البرد، الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في بعض المناطق ومثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية، تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية.

وحذرت من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في ساعات الليل خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة بما فيها منطقة البحر الميت والعقبة ومن خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.
كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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