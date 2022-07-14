الخميس 14-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن: إحباط محاولات تهريب واتجار وترويج مخدرات خلال الايام الماضية - صور

نقيب الصيادلة يطالب بحماية المهنة من الدُخلاء

تقرير: ركود تضخمي سيجتاح الاقتصاد العالمي بحلول 2023

الصرافين: عمليات شراء اليورو في الأردن ضمن نطاقها الطبيعي

الوكيل ينشر أسئلة امتحان الرياضيات الورقة الثانية التوجيهي

طلبة توجيهي: امتحان الرياضيات الورقة الثانية أسهل من الأولى

التنمية: ضبط 197 متسولا خلال عطلة العيد

علان: 30% ارتفاع الطلب على الذهب عن الشهر الماضي

استقالة رئيسة وزراء إستونيا من منصبها

الدولار يواصل ارتفاعه ويصل مستويات لم يبلغها منذ 24 عاما

الخميس، 14-07-2022 11:36 ص

تفاصيل موجة الحر القادمة إلى المملكة الأسبوع القادم

42385


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات 

 

أشارت قراءات الخرائط الجوية، إلى وجود موجة حر منتصف الأسبوع القادم.

اضافة اعلان

وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة الحرارة ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 37 درجة مئوية في العاصمة عمان و43 درجة في الأغوار والبحر الميت قابلة للزيادة.

ومن المتوقع أن تكون موجة الحر القادمة قصيرة المدى أي انها لا تتجاوز 3 أيام

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتلافي التعرض لضربات الشمس وعدم ترك الأطفال بالمركبات لفترات طويلة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202220121933505829670

الحالة الجوية المتوقعة يومي الخميس والجمعة

ابراج السادس

أجواء صيفية معتدلة في المرتفعات والسهول

720221017437216827602

تطورات الكتلة الهوائية الحارة المرهقة التي ستؤثر على الاردن

720221191027516941017

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاربعاء والخميس

الأردن نهار

درجات الحرارة حول معدلاتها العامة اليوم

حرارة

أجواء صيفية في المرتفعات وحارة في باقي المناطق

أخبار متعلقة
الأردن نهار

درجات الحرارة حول معدلاتها العامة اليوم

8a0817de-efb0-4477-b127-c61d224f3d93

الأرصاد: تأثير طفيف للعاصفة التي ضربت الساحل السوري

JqCtzyC3mfndDF2pqjt52U1I3ynmzRt2FDcOl2mk

تفاصيل الحالة الجوية لعطلة نهاية الأسبوع

2202223143616592757404

الأرصاد الجوية: أمطار خفيفة الأربعاء شمال المملكة

52022279811383192569

كتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع والحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية