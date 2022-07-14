تفاصيل موجة الحر القادمة إلى المملكة الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات
أشارت قراءات الخرائط الجوية، إلى وجود موجة حر منتصف الأسبوع القادم.
وقال مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" إن ذروة الحرارة ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتصل إلى 37 درجة مئوية في العاصمة عمان و43 درجة في الأغوار والبحر الميت قابلة للزيادة.
ومن المتوقع أن تكون موجة الحر القادمة قصيرة المدى أي انها لا تتجاوز 3 أيام
وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس لتلافي التعرض لضربات الشمس وعدم ترك الأطفال بالمركبات لفترات طويلة .