حالة من عدم الاستقرار الجوي وامطار غزيرة قادمة للمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاحد تدريجيا بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة وتهطل زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا في بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية مصحوبة بالرعد وحبات البرد مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.

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ووفق ادارة الارصاد الجوية تدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرارالجوي وهطول المطر.