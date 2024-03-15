تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة

الوكيل الاخباري- تكون الأجواء اليوم الجمعة، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

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وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء يوم غد السبت، باردة نسبيا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



وتكون الأجواء الأحد، مغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.



وتتأثر المملكة الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي ويطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون غزيرة احيانا خاصة في جنوب المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.