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أمطار وطقس متقلب في المملكة خلال الأيام المقبلة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الأجواء خلال الأيام القادمة تشهد تقلباً ملموساً. اضافة اعلان


وأضافت الدائرة أن الأجواء ليلة اليوم الخميس تكون باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم غدٍ الجمعة، تكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات المساء ولفترة قصيرة هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، أما ليـــلاً تكون الاجواء باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

ويوم السبت تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة، وليلا تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومغبرة احيانا خاصة في مناطق البادية، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

والاحد، تكون الاجواء مغبرة خاصة في مناطق البادية، مع ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شرقية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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