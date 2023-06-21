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الأربعاء، 21-06-2023 06:32 ص

ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم

عمان خاص


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أقل من معدلاتها بقليل ويكون الطقس صيفياً اعتيادياً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة صباحاً في شمال المملكة وفق إدارة الأرصاد الجوية.

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وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية أن الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وترتفع درجات الحرارة الليلية قليلاً، ويكون الطقس لطيفاً بوجه عام يميل للبرودة مع ساعات الليل المتأخرة. 


في خليج العقبة: 
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر. 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف - متوسط ارتفاع الموج (30-60 سم). 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
ليلاً


 




 

 


 

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