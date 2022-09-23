مع بدء الاعتدال الخريفي.. أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة

الوكيل الإخباري -

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يبدأ اليوم الجمعة، الاعتدال الخريفي لهذا العام، وتكون الشمس عمودية على خط الإستواء، وبداية فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الشمالي.وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.ويطرأ يوم غدٍ السبت، انخفاض قليل على الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.وتبقى الأجواء الأحد خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبيا في الأغوار والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 29 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 27 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 14، وفي مرتفعات الشراة 26 - 13، وفي مناطق البادية 33 - 16، وفي مناطق السهول 30 - 18، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 25، وفي البحر الميت 37 - 25، وفي خليج العقبة 37 - 24 درجة مئوية.