الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

هل يشكل المتحور الجديد خطورة على الاردنيين .. هذه اعراضه !

حبنكة: من 10 -25 % انخفاض على أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية هذا العام

دبابنة: الناقل الوطني سيزود جميع المحافظات بمياه الشرب

قرار بشأن نظام الفترتين بالمدارس الحكومية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك غداً - أسماء

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البوسنة والهرسك

توضيح بشأن فرض رسوم جديدة على المدارس الخاصة

موجة حر جديدة قادمة للاردن .. كم ستصل الحرارة بعمان ؟

الجيش: إحباط محاولة تسلل في المنطقة العسكرية الجنوبية

5 اصابات بحريق شقة سكنية قرب الدوار الخامس - فيديو

الثلاثاء، 08-08-2023 02:14 م

موجة حر جديدة قادمة للاردن .. كم ستصل الحرارة بعمان ؟

82023314324429894509


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع موجة حر جديدة اعتباراً من يوم الخميس المقبل .

وبالتفاصيل يطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق . 

 وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، وحارة جداً في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية  شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح  شمالية  شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.

ونوهت الارصاد أن الموجة ستمتد لغاية يوم السبت متوقعة أن تكون حينها ذروة الموجة حيث تصل درجات الحرارة في عمان لـ 37 درجة مئوية.

وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
حر11

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

820235235751110680491

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

8

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

حر33

تعرف على الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

82023213555813037161

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

حر22

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة اليوم الأحد

أخبار متعلقة
8

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

720231911125253869670

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

72023101958295390141

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس والارصاد تحذر

7202313174314529745993

الأرصاد تكشف موعد بدء تراجع تأثير الموجة الحارة عن المملكة

طقس-حار-750x500

تعرّف على تفاصيل الموجة الحارة التي تتأثر بها المملكة يوم الأربعاء