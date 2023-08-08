موجة حر جديدة قادمة للاردن .. كم ستصل الحرارة بعمان ؟

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الأرصاد الجوية، إن المملكة على موعد مع موجة حر جديدة اعتباراً من يوم الخميس المقبل .



وبالتفاصيل يطرأ يوم الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة في باقي المناطق .



وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



ويوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، الاجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية ، وحارة جداً في البادية و الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



وتكون الأجواء ليلاً معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



ونوهت الارصاد أن الموجة ستمتد لغاية يوم السبت متوقعة أن تكون حينها ذروة الموجة حيث تصل درجات الحرارة في عمان لـ 37 درجة مئوية.



وحذرت من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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