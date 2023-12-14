موعد انحسار الكتلة الهوائية وتساقط الأمطار بغزارة في المملكة

الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم الخميس باردة نسبيا وغائمة جزئيا في أغلب المناطق، لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة وهناك احتمال في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الغربية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.

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وقالت في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة مع انحسار لتساقط الأمطار وتأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.