هل تأخر نزول المطر ؟ الارصاد الجوية تجيب وتوضح التفاصيل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال مدير التنبؤات الجوية رائد رافد ال خطاب في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان الموسم المطري حتى لو تاخر فان ذلك لا يعد مؤشرا على سوء الموسم .

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واضاف ال خطاب ان عددا من مناطق المملكة تاثرت بحالة عدم استقرار جوي قبل يومين وسقطت الامطار في عدد من المناطق الجنوبية ولكن لم تكن هذه الامطار غزيرة كما تم تداوله .

واكد ال خطاب ان هذا الوقت من السنة يشهد عددا من حالات عدم الاستقرار الجوي التي ربما تؤثر على المملكة وتؤدي الى تساقط الامطار بغزارة .

وحول دخول المنخفضات الباردة اكد ال خطاب ان ارتفاع درجات الحرارة الحالي ليس مؤشرا على ان المنخفضات بعيدة ففي معظم المواسم كانت المنخفضات الجوية الباردة تؤثر على المملكة منتصف الشهر القادم .



