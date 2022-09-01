5 تحذيرات من الارصاد حول طقس الجمعة

الوكيل الاخباري - تبقى الأجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة .
🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تشكل الضاب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات العالية الجنوبية.
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