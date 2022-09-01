الخميس 01-09-2022
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الخميس، 01-09-2022 06:17 ص

تستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة اليوم

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الوكيل الإخباري - تستمر المملكة تحت تأثير الموجة الحارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وأقصى درجة حرارة قد تصلها المملكة اليوم الخميس (43) في الأغوار الجنوبية و مناطق البادية.


ليـــــــــلاً: الأجواء حارة نسبياً بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


خليج العقبة:
الأجواء حارة جداً نهاراً، وحارة نسبياً ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، قد تثير الغبار على  فترات، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

التحذيرات:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


 




 

 


 

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