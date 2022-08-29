4 تحذيرات من الارصاد حول طقس الثلاثاء

الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.



🔺 التحذيرات :

- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.

- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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