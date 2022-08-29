الثلاثاء 30-08-2022
الوكيل الاخباري

سقوط 7 قذائف هاون على الأقل في المنطقة الخضراء في بغداد

وزير العمل يبحث تعزيز التعاون مع سريلانكا

ولي العهد ينشر صورا من احتفال الجيش الاثنين

رئيس الوزراء العراقي يوجه قوات الأمن بمنع إطلاق النار على المتظاهرين

يوم وظيفي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لخريجي كلية الزراعة

الأمانة وبلدية رام الله تعقدان جلسات تشاركية لتبادل الخبرات

الذكرى العشرون لوفاة الأمير زيد بن شاكر تصادف غدا

التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

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الملك يرعى احتفال الجيش لتسليم علم القائد الأعلى وراية الثورة العربية الكبرى

الإثنين، 29-08-2022 04:55 م

4 تحذيرات من الارصاد حول طقس الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - تبقى الاجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية العالية، وحارة جداً في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة.
- عدم ترك الأطفال في المركبات المغلقة.
- عدم ترك المواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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