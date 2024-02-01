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الخميس، 01-02-2024 02:15 م

أسباب ألم الساق الشبيه بالصدمة الكهربائية

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الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب إن ألم الساق الشبيه بالصدمة الكهربائية، هو ألم عصبي يحدث بسبب تلف الألياف العصبية.

وأوضحت الجمعية أن ألم الساق الشبيه بالصدمة الكهربائية عادة ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الوخز والتنميل وفرط الحساسية للألم، حيث تكفي المثيرات الضعيفة مثل الضغط الخفيف أو الوخز الخفيف بإبرة غير حادة أو ملامسة الجلد لأشياء باردة أو دافئة لإثارة الألم.

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تلف جذور الأعصاب
وأضافت الجمعية أن الألم الشبيه بالصدمة الكهربائية في الساق يعد علامة نموذجية على تهيج أو تلف واحد أو أكثر من جذور الأعصاب في الجزء السفلي من العمود الفقري، والذي يحدث بسبب الانزلاق الغضروفي، أو تضيق القناة الشوكية، أو التغيرات العظمية الناجمة عن التآكل، أو العدوى، أو الالتهابات، أو تهيج العصب الوركي "عرق النسا"، أو الأورام الحميدة أو الخبيثة في العمود الفقري.


وفي البداية يمكن مواجهة الألم الشبيه بالصدمة الكهربائية في الساق من خلال استخدام الحرارة أو البرودة موضعياً لتخفيف الألم، على سبيل المثال استخدام زجاجة ماء ساخن أو كمادات تبريد.


استشارة الطبيب .. متى؟
وإذا لم تسهم تطبيقات السخونة أو البرودة في تحسن الحالة، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب، لا سيما إذا استمر الألم لمدة تزيد عن 6 إلى 12 أسبوعاً أو إذا كان الألم مصحوباً بأعراض خطيرة مثل مظاهر شلل وصعوبة إفراغ المثانة وفقدان البول أو البراز بشكل لا إرادي وتنميل في الشرج أو منطقة الأعضاء التناسلية ، حيث تتطلب هذه الحالات الخضوع للجراحة فوراً لمنع تلف الأعصاب الدائم.

 

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