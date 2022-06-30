السبت 02-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

الخلايلة: قرب انتهاء تفويج الحجاج إلى مكة.. وحاج واحد يرقد في المستشفى

استمرار تساقط الحجارة من أعمدة المسجد الأقصى

صرف "عيدية" لأسر شهداء الأمن العام

الردايدة: تركيز الكلور بالبحر بعد حادثة العقبة أقل من نسبته في مياه الشرب

وزير الاقتصاد الرقمي: 12-18 شهرا لإطلاق خدمات الجيل الخامس في الأردن

الضمان يدرس شمول المشتركين العاملين بالسلف

156592 طالب وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي غدا في ثاني أيامه

محال حلويات ترفع الأسعار في المملكة

الصفدي يشارك في أعمال الاجتماع الوزاري العربي

الخميس، 30-06-2022 10:30 ص

أسباب الحازوقة المتكررة وطرق علاجها

127962


الوكيل الإخباري - يتعرّض الكثيرون للإصابة بالحازوقة بين الحين والآخر، ولكن قد تتكرر بشكل واضح مما يُسبب لهم الضيق والإحراج أيضاً. وتحدث الحازوقة عندما ينقبض الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي، وهو ما يُعرف أيضاً بالتشنج؛ والحجاب الحاجز عبارة عن عضلة تساعدك على التنفس، وهو يقع بين الصدر والبطن. وبعد الانقباض اللا إرادي، ستغلق أحبالك الصوتية بسرعة، وهذا هو سبب الصوت الذي يأتي مع الحازوقة.

اضافة اعلان

 

 أسباب الحازوقة المتكررة أو المزمنة

 

هناك العديد من الأمور التي يُعتقد أنها تسبب الحازوقة، ولكن سبب الحازوقة المزمنة غير معروف دائماً، وقد يستغرق السبب أيضاً فترة طويلة من الوقت لاكتشافه. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة للحازوقة المتكررة والمزمنة:
-جراحة البطن.
-أمراض المريء والمعدة والأمعاء والكلى أو الكبد.
-أورام سرطانية.
-آفات الدماغ أو النخاع الشوكي.
-نوبات جذع الدماغ.
-الالتهاب الرئوي.
-تهيج الأعصاب التي تتحكم في التنفس.
-المشاكل الطبية أو الصحية التي تتعلق بالجهاز العصبي اللا إرادي، وهذا هو النظام الذي يتحكم في أفعال الجسم اللا واعية، مثل التنفس وضربات القلب ووظائف الجهاز الهضمي.

 

منْ هم الأشخاص الأكثر عرضة للحازوقة المتكررة والمزمنة؟

 

الحازوقة المزمنة نادرة جداً، لكنها تميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان عند الرجال أكثر من النساء، الأشخاص الآخرون الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالحازوقة المزمنة، هم:
1-المرضى الذي خضعوا مؤخراً للتخدير العام.
2-الأشخاص الذين يعانون من القلق أو مشاكل الصحة العقلية الأخرى.
3-الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في منطقة البطن.
4-المرضى الكبد أو الأمعاء أو المعدة أو الحجاب الحاجز.
5-النساء في فترة الحمل.
6-مرضى السرطان.
7-المصابون باضطراب في الجهاز العصبي.

 

علاج الحازوقة المتكررة
عادةً ما يتطلب علاج الحازوقة المتكررة والمزمنة أكثر من مجرد شرب كوب من الماء، وذلك نظراً لأنها تسبب مشاكل صحية، ويمكن أن تكون أيضاً علامة على مشكلة صحية أكبر، كما أن غالبية العلاجات تتطلب مساعدة طبيب متخصص. إذ لا يمكنك عادةً معالجة المشكلة بنفسك أو حل المشكلة في المنزل، حيث تعتمد العلاجات على السبب الأساسي وقد تشمل:
-علاج الحالة الصحية الأساسية التي تسبب الحازوقة.
-تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، مثل باكلوفين أو كلوربرومازين أو حمض فالبرويك أو ميتوكلوبراميد.
-الخضوع إلى عملية جراحية مثل زرع جهاز يحفز العصب المبهم كهربائياً.
-حقن العصب الحجابي بمخدر.
-العلاج بالإبر.

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
62be92b24c59b744d8439984

طبيب روسي يحدد ثلاثة أخطاء قاتلة للمصابين بارتفاع مستوى ضغط الدم

tbl_articles_article_28535_873c54dcaec-a146-43e0-a1f8-b5652b5eaf8c

ما هي أسباب كثرة حركة الطفل الرضيع أثناء النوم؟

tbl_articles_article_27747_3713924bd5b-1405-4106-a59c-70e3fab16e5a

ما هي وضعية الجنين الصحيحة قبل الولادة؟

blg-post_5e5e96ad7181c

تمارين رياضية قد تخفض الكوليسترول الضار في الجسم

shutterstock_1521684860-1-780x470

أعراض نقص الفسفور

2019_8_7_17_48_51_815

4 فوائد لتناول الأطعمة الخالية من الغلوتين

أخبار متعلقة
2019_12_30_14_57_25_424

يجب تجنبها… أسوأ 6 أطعمة ومشروبات تدمر جهاز المناعة

ان

من هم الممنوعون من تناول الأناناس

بروتين-نباتي-للرجيم

الجسم لا يمتص جيداً البروتين النباتي بديل اللحم

tbl_articles_article_28092_633afef27ec-a22f-4220-986d-549e5b9784ab

تغيير استجابة الدماغ علاج فعال لمتلازمة القولون العصبي

العسل-والماء-الدافئ

فوائد العسل مع الماء الدافئ قبل النوم

35-5-e1455019229762

فوائد صحية منوعة لبذور الكوسا