أسباب الحازوقة المتكررة وطرق علاجها

الوكيل الإخباري - يتعرّض الكثيرون للإصابة بالحازوقة بين الحين والآخر، ولكن قد تتكرر بشكل واضح مما يُسبب لهم الضيق والإحراج أيضاً. وتحدث الحازوقة عندما ينقبض الحجاب الحاجز بشكل لا إرادي، وهو ما يُعرف أيضاً بالتشنج؛ والحجاب الحاجز عبارة عن عضلة تساعدك على التنفس، وهو يقع بين الصدر والبطن. وبعد الانقباض اللا إرادي، ستغلق أحبالك الصوتية بسرعة، وهذا هو سبب الصوت الذي يأتي مع الحازوقة.

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أسباب الحازوقة المتكررة أو المزمنة

هناك العديد من الأمور التي يُعتقد أنها تسبب الحازوقة، ولكن سبب الحازوقة المزمنة غير معروف دائماً، وقد يستغرق السبب أيضاً فترة طويلة من الوقت لاكتشافه. فيما يلي بعض الأسباب المحتملة للحازوقة المتكررة والمزمنة:

-جراحة البطن.

-أمراض المريء والمعدة والأمعاء والكلى أو الكبد.

-أورام سرطانية.

-آفات الدماغ أو النخاع الشوكي.

-نوبات جذع الدماغ.

-الالتهاب الرئوي.

-تهيج الأعصاب التي تتحكم في التنفس.

-المشاكل الطبية أو الصحية التي تتعلق بالجهاز العصبي اللا إرادي، وهذا هو النظام الذي يتحكم في أفعال الجسم اللا واعية، مثل التنفس وضربات القلب ووظائف الجهاز الهضمي.

منْ هم الأشخاص الأكثر عرضة للحازوقة المتكررة والمزمنة؟



الحازوقة المزمنة نادرة جداً، لكنها تميل إلى الحدوث في كثير من الأحيان عند الرجال أكثر من النساء، الأشخاص الآخرون الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالحازوقة المزمنة، هم:

1-المرضى الذي خضعوا مؤخراً للتخدير العام.

2-الأشخاص الذين يعانون من القلق أو مشاكل الصحة العقلية الأخرى.

3-الأشخاص الذين خضعوا لعملية جراحية في منطقة البطن.

4-المرضى الكبد أو الأمعاء أو المعدة أو الحجاب الحاجز.

5-النساء في فترة الحمل.

6-مرضى السرطان.

7-المصابون باضطراب في الجهاز العصبي.

علاج الحازوقة المتكررة

عادةً ما يتطلب علاج الحازوقة المتكررة والمزمنة أكثر من مجرد شرب كوب من الماء، وذلك نظراً لأنها تسبب مشاكل صحية، ويمكن أن تكون أيضاً علامة على مشكلة صحية أكبر، كما أن غالبية العلاجات تتطلب مساعدة طبيب متخصص. إذ لا يمكنك عادةً معالجة المشكلة بنفسك أو حل المشكلة في المنزل، حيث تعتمد العلاجات على السبب الأساسي وقد تشمل:

-علاج الحالة الصحية الأساسية التي تسبب الحازوقة.

-تناول الأدوية التي يصفها الطبيب، مثل باكلوفين أو كلوربرومازين أو حمض فالبرويك أو ميتوكلوبراميد.

-الخضوع إلى عملية جراحية مثل زرع جهاز يحفز العصب المبهم كهربائياً.

-حقن العصب الحجابي بمخدر.

-العلاج بالإبر.

سيدتي

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