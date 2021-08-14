الوكيل الإخباري - يحتاج الإنسان متوسط عدد ساعات نوم من 7 إلى 9 ساعات في الليلة الواحدة، في حين قد يعاني بعض النساء من كثرة النوم أحياناً؛ بسبب بعض المشاكل الصحية أو النفسية.

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وإذا كنتِ تحتاجين إلى أكثر من 8 أو 9 ساعات من النوم كل ليلة، حتى تشعري بالراحة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة صحية أو نفسية لديكِ، تؤدي إلى شعوركِ بالخمول والإرهاق، مما ينتج عنه كثرة النوم بشكل مستمر.

أسباب كثرة النوم لدى النساء :

1- الاكتئاب: من أهم الأسباب التي تؤدي إلى كثرة النوم لدى النساء، لذا إذا كنتِ تنامين لساعات طويلة ولديكِ شعور بالإحباط واليأس بشكل دائم، يجب زيارة الطبيب؛ للتأكد من عدم إصابتك بالاكتئاب.

2- كسل الغدة الدرقية: تؤدي الإصابة بكسل الغدة الدرقية إلى الشعور المستمر بالتعب والإرهاق، مما يؤدي إلى كثرة النوم عند النساء.

3- فقر الدم: إنَّ نقص الحديد في الدم، يمكن أن يتسبب في الشعور الدائم بالخمول والتعب والإرهاق، وكثرة النوم.

4- الحمل: عادة ما يتسبب الحمل في الأسابيع الأولى بالتعب والإرهاق وكثرة النوم عند النساء، لذا إذا كنتِ تعانين من كثرة النوم ولا تستخدمين أي موانع للحمل؛ يُنصح بإجراء اختبار الحمل.

أسباب إضافية لكثرة النوم

1- توقف التنفس أثناء النوم، وهو اضطراب في التنفس يسبب توقفاً قصيراً في التنفس أثناء النوم.

2- متلازمة تململ الساقين، وهو اضطراب في الدماغ يسبب دافعاً مزعجاً وغامراً في بعض الأحيان لتحريك الساقين عندما تكونين في حالة راحة.

3- صرير الأسنان، حيث تقومين بضغط أسنانك أثناء النوم.

4- الخدار، وهو اضطراب في الدماغ يتداخل مع دورات النوم والاستيقاظ في الجسم.

المصدر - سيدتي



