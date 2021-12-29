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الأربعاء، 29-12-2021 03:58 م

أسباب وعلاجات ألم المفاصل والعظام في الشتاء

resized_الانشطة البدنية في الشتاء تقي من الام المفاصل والعظام


الوكيل الإخباري - يعاني مرضى العظام والمفاصل والالتهابات الروماتويدية من آلام هذه الأمراض التي تزداد في فصل الشتاء. وفي البحث عن سبب زيادة آلام المفاصل والعظام في الشتاء هنالك أمران نتعرف عليهما في التالي، كما سنطلع على طرق التغلب والتخفيف من آلام العظام والمفاصل في هذا الفصل البارد.

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يرى الأطباء والمختصون أن أسباب الزيادة في آلام المفاصل والعظام في فصل الشتاء يعود لاحتمالين هما:

1 - أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل ومشاكل المفاصل الأخرى، قد يكونون حساسين للتغيرات في الضغط الجوي الذي يرتفع في فصل الشتاء.
2 - أن الجسم يبدأ في الشتاء في الحفاظ على الحرارة وإرسال كمية أكبر من الدم إلى الأعضاء الموجودة في القلب، وفي مثل هذه الظروف، تصبح الأوعية الدموية الموجودة في الذراعين والساقين والكتفين ومفاصل الركبة متيبسة، مما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة.

 

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الطرق التي من شأنها أن تخفف وتعالج الألم في المفاصل والعظام الذي ينشأ أو يزداد في فصل الشتاء : 

 

1 - تدفئة الجسم وارتداء الملابس المناسبة لفصل الشتاء، ويشمل ذلك ارتدي القفازات والوشاح والملابس الثقيلة.
2 - شرب كميات كافية من الماء والسوائل، حيث أن الإصابة بالجفاف من شأنه أن يجعل الجسم حساسًا تجاه الألم، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة ألم المفاصل.
3 - ممارسة أي انشطة بدنية تساهم في تحريك مختلف عضلات وعظام الجسم لمنع تيبسها وزيادة الألم بها.
4 - الحرص على تناول أطعمة غنية بفيتامين د والأوميجا بأنواعها كونها تساهم في تحسين صحة العظام والمفاصل.
5 - يمكن الاستعانة بكمادات الماء الساخن على مواضع الألم.

 

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