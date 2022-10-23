أشكال ورم سرطان الثدي عديدة

الوكيل الإخباري-على الرغم من أن سرطان الثدي يُشار إليه غالباً على أنه مرض واحد، إلا أن هناك أنواعاً مختلفة من سرطان الثدي، إذ يمكن أن تختلف الخلايا السرطانية في الموقع (قنوات الحليب أو الفصيصات) وكيف تبدو تحت المجهر، وغالباً ما تؤثر هذه الاختلافات على المضاعفات ونوع العلاج.

وينظر اختصاصي علم الأمراض في الأنسجة التي تمت إزالتها أثناء الخزعة تحت المجهر للتحقق مما إذا كان الورم غير جائر (سرطان الأقنية الموضعي) أو سرطان الثدي الغازي.

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سرطان القنوات الموضعي (DCIS)

سرطان الأقنية الموضعي (DCIS) هو سرطان الثدي الذي يظل في نفس الموقع بالثدي ولا ينتشر





سرطان الأقنية الموضعي (DCIS) هو سرطان الثدي الذي يظل في نفس الموقع بالثدي، حيث توجد الخلايا غير الطبيعية في قنوات الحليب بالثدي ولا تنتشر إلى أنسجة الثدي القريبة، ويمكن أن تتطور الخلايا غير الطبيعية في سرطان القنوات الموضعي إلى سرطان الثدي الغازي بمرور الوقت، وقد يصف الأطباء هذه الخلايا بأنها في مرحلة "قبل التوغل" أو "ما قبل السرطانية".

ومع العلاج يمكن التخلص من الخلايا التي تؤدي إلى هذا النوع من سرطان الثدي.





سرطان الثدي الغازي

ينتشر سرطان الثدي الغازي من الموقع الأصلي (إما قنوات الحليب أو الفصيصات) إلى أنسجة الثدي القريبة، وربما إلى العقد الليمفاوية وأجزاء أخرى من الجسم، لهذا السبب يكون تشخيص وعلاج سرطانات الثدي الغازية أصعب من سرطان الأقنية الموضعي (DCIS).





بعض أنواع أورام سرطان الثدي الغازية

ينتشر سرطان الثدي الغازي من قنوات الحليب أو الفصيصات إلى أنسجة الثدي القريبة





-سرطان الأقنية الغازي هو النوع الأكثر شيوعاً من سرطان الثدي، وتصل نسبته إلى 70-80 بالمائة من جميع سرطانات الثدي، ويمكن أن يطلق عليه أيضاً سرطان الأقنية المتسلل. يتميز هذا النوع من سرطان الثدي بنسيج صلب للورم، كما يكون الورم غير منتظم على شكل نجمة.

-سرطان الفصيصي الغزوي هو نوع يصيب النساء بنسبة حوالي 5-10 بالمائة من سرطانات الثدي. ويكون شكله كنسيج طبيعي أو صلب قليلاً أو شديد الصلابة، وغالباً ما تظهر الخلايا بترتيب ملف واحد، وقد ينتقل إلى الجهاز الهضمي أو المبايض.

- السرطان الأنبوبي: وغالباً ما تكون الأورام في هذا النوع من سرطان الثدي صغيرة، وفي كثير من الأحيان لا يوجد ورم واضح، فيما تشكل الخلايا السرطانية هياكل تشبه الأنبوب، ونادراً ما ينتشر هذا النوع من السرطان إلى الغدد الليمفاوية أو أجزاء أخرى من الجسم.

- سرطان الغروانية المخاطي: يظهر في شكل ورم رقيق، وفي كثير من الأحيان لا يوجد ورم واضح، وتكون الخلايا محاطة بالمخاط الزائد، وهو أقل أنواع سرطان الثدي شيوعاً

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