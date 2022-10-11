ما هي مدة انتشار سرطان الثدي ؟

الوكيل الإخباري-تنمو خلايا سرطان الثدي وتتطور عن طريق الانقسام الخلوي. ونظراً إلى أن الخلايا السرطانية متحورة، فقد يكون من الصعب التنبؤ بمعدل نموها. لكن الطريقة رقم 1 لتحديد مدى سرعة انتشار السرطان (إن وجدت) تعود إلى نوع سرطان الثدي الذي تعاني منه المريضة.

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ويختلف كل نوع من أنواع سرطان الثدي بناءً على العوامل الفردية والأنواع الفرعية، ولكن بعض أنواع سرطان الثدي تميل إلى أن تكون أكثر عدوانية وسريعة الحركة، في حين أن الأنواع الأخرى تتحرك بشكل أبطأ.



ووفق مركز روبرت دبليو فرانز لأبحاث السرطان في مركز بروفيدانس بورتلاند الطبي، تحتاج خلايا سرطان الثدي إلى الانقسام 30 مرة على الأقل قبل أن يتم اكتشافها عن طريق الفحص السريري.



ويستغرق كل قسم حوالي شهر إلى شهرين، لذلك من المحتمل أن يكون الورم القابل للكشف ينمو في الجسم لمدة 2 إلى 5 سنوات.



بشكل عام، كلما ارتفع عدد الخلايا المنقسمة، زاد حجم الورم. كلما كان الورم أكبر، زادت احتمالات غزوه للأنسجة القريبة أو الجهاز الليمفاوي أو جهاز الدوران، وانتشاره إلى أعضاء أخرى.



من المرجح أن ينتشر سرطان الثدي من الدرجة 3 بشكل أسرع من الدرجة 1 أو 2، في حين أن المرحلة 4 من سرطان الثدي تكون أسرع انتشاراً، كونها تكون قد انتشرت بالفعل خارج أنسجة الثدي.

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