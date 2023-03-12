أضرار " غفوة المنبه " على الصحة

الوكيل الإخباري- يستخدم بعض الأشخاص غفوة المنبه، حيث يتم اللجوء إلى ضبطته على أكثر من ميعاد، يفصل بينهم على الأقل 5 أو 10 دقائق، بهدف تأجيل موعد الاستيقاظ لدقائق.



نستعرض في السياق التالي، أضرار استخدام غفوة المنبه على صحة الدماغ والقلب.



قال الدكتور عبد الباسط محمد، رئيس وحدة أمراض النوم بكلية الطب في جامعة المنصورة في مصر ، إن النوم ليس مرحلة واحدة، بل هو عبارة عن 4 أو 5 دورات، موضحًا أن النوم الخفيف هو المرحلة الأولى، والنوم العميق يكون في المنتصف، مشيرًا إلى أن من ينام في ساعات متأخرة من الليل ويضبط المنبه للاستيقاظ مبكرًا لمباشرة أمور عمله أو دراسته، هذا يؤثر على قدراته العقلية وعلى جهازه العصبي.

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مخاطر غفوة النوم

أوضح رئيس وحدة النوم بكلية طب المنصورة، أن نوم الغفوة يجعل الجسم بشكل عام غير مستعد بشكل سليم لبدء اليوم وممارسة الأعمال اليومية، مؤكدًا أن هذا يتسبب في فقد التركيز والدخول في حالة من الارتباك والضجر، لأن العقل مازال في حالة خمول النوم، منوهًا أن هذا قد يستمر إلى 4 ساعات بعد الاستيقاظ.



وأكد محمد، على ضرورة أخذ القسط الكافي من النوم، لكي يستفيد الجسم والعقل من مراحل النوم، وخاصًة من يستيقظ مبكرًا لمباشرة عمله أو دراسته.



مخاطر وضع الهاتف المحمول بالقرب من المخ

وشدد رئيس وحدة النوم، على عدم وضع التليفون الذكي تحت وسادة النوم، أو بجانب الشخص النائم سواء بهدف استخدام المنبه أو خلافه، لأنه يخرج ذبذبات خطيرة تؤثر على صحة الدماغ، حتى وهو مغلق أو في وضع الطيران، لأن تكرار هذا الأمر سيتسبب في حدوث مشكلات على صحة المخ بمرور الوقت.



وأشار إلى أن أفضل منبه هو المنبهات القديمة التي تعمل على إصدار موسيقى أو المنبهات الضوئية.



الكونسلتو الطبي

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