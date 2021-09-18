السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة في المملكة

لأول مرة منذ أغسطس.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا

وزارة المياه: الوضع المائي مستقر رغم التحديات

استياء شعبي من عدم التزام وسائل النقل بالأجور المقررة

وفيات السبت 18/9/2021

دودين : الملك مفوض بحمل صوت العرب والفلسطينيين للعالم

دراسة جديدة تكشف فائدة صحية غير متوقعة للصيام المتقطع

الحكومة تعلن عن جائزة بقيمة 3 ملايين دينار

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

دودين : أنا مسؤول عن سكرتيرة و3 موظفين

السبت، 18-09-2021 09:09 ص

أطعمة تخفض الكوليسترول الضار في الدم

كولسترل


الوكيل الإخباري - يحتاج الجسم إلى الكوليسترول لبناء الخلايا الصحية، ولكن يمكن أن يتسبَّب ارتفاعها الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية، وهناك مواد غذائية تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، وبالتالي يقل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

اضافة اعلان


وتؤكد الطبيبة البريطانية ديبورا لي ، أنه يرتبط ارتفاع مستوى الكوليسترول عادة باتباع نظام غذائي معين، وفي بعض الأحيان قد يكون السبب أمراض الكلى وقصور الغدة الدرقية والسمنة وفقدان الشهية العصبي والتدخين وزيادة استهلاك الملح.


وأضافت، من بين المواد الغذائية التي ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، اللحوم الدهنية، النقانق والمعجنات والجبن، ومع ذلك يجب عدم الامتناع عن تناولها، ولكن يجب تحديد كميتها.


و ينصح ، باستبدال الدهون المشبعة، بالدهون غير المشبعة، ومن أجل ذلك يجب إضافة المكسرات وزيت الزيتون وزيت السمسم والأسماك الحمراء والبقول والدواجن، إلى النظام الغذائي.


وأوضحت، إن الطريقة الثانية لمكافحة الكوليسترول، هي استخدام الألياف الغذائية. وتقول، "يجب استخدام الحبوب الكاملة غير المكررة المحتوية على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مثل الخبز الأسود والأرز البني والمعكرونة البنية".


وتوصي أيضا، لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم، بتناول الأطعمة المشبعة بمركبات الستيرول والستانول العضوية، مثل الحليب والزبادي وغيرها. لأن تناول 1.2 إلى 2.4 غرام يوميًا من هذه المركبات، يمكن أن يخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 10 بالمائة.


وأضافت، يهدف استخدام مثل هذه الأطعمة، إلى استكمال فعالية استخدام الأدوية في مكافحة الكوليسترول.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61449e9c4236042fc8164e08

دراسة جديدة تكشف فائدة صحية غير متوقعة للصيام المتقطع

BestSellers707x469_1200x

10 حيل فعالة من أجل تناول الخبز دون زيادة في الوزن

F1.large

دراسة: لقاح كورونا مفيد لمرضى سرطان الدم

الصحة العالمية

شرق المتوسط يسجّل ثاني أعلى المعدلات العالمية في وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة

منظمة الصحة العالمية

الأمراض والإصابات المرتبطة بالعمل تتسبب في وفاة مليوني شخص سنويا

unnamed

مرض حساسية الماء نادر ومزعج احذري منه

أخبار متعلقة
How to know if youre having a heart attack

التعرف على أعراض غير مألوفة تنذر بمشاكل في القلب

قلب

احذر.. أعراض تشير إلى خطر على صحة القلب

غ66غ6غ

شاي توت العرعر لصحة القلب وضبط الكولسترول

image

نصائح غير متوقعة لمحبي اللحوم الدهنية يقدمها خبير لتجنب العواقب

1004637

نبات عشبي يتفوق على غيره في خفض مستوى ضغط الدم

knee-pain-main

علامات تحذر من أعراض ارتفاع الكوليسترول.. منها على الركبتين