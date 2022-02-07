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الإثنين، 07-02-2022 03:20 م

أطعمة تساعد في التخلص من سموم الكبد

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الوكيل الإخباري - الكبد من أهم أعضاء الجسم التي يجب المحافظة على صحتهن فهو عضو واحد له وظائف مهمة في عدد من العمليات الحيوية في الجسم، وأحد طرق الحفاظ على صحة الكبد هو تناول أطعمة تحقق ذلك وتساعد في التخلص من سموم الكبد، ومنها التالي:

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1 - الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشعير والحبوب الكاملة والشوفان، فهي تساهم في خفض مستوى السكر المترسب في الكبد.
2 - الشاي الأخضر مفيد لصحة الكبد حيث يعمل على إزالة الدهون المتراكمة به بفضل احتواءه على مضادات للأكسدة.
3 - الأطعمة الغنية بفيتامين سي تساعد على زيادة إفراز أنزيمات الكبد وتحسن وظائفه ومساعدته على التخلص من السموم، ومنها الحمضيات وكالتفاح والأفوكادو والعنب.
4 - المكسرات وخاصة الجوز فهي غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والأحماض الأمينية التي تساعد في إزالة السموم من الكبد.
5 - الخضروات الصليبية فعالة في تنظيف الكبد من السموم ومنها القرنبيط والملفوف والبروكلي.
6 - الأطعمة التي تحتوي على البيتا كاروتين فعالة في الحفاظ على صحة الكبد وهي مثل الشمندر واللفت والجزر.
7 - زيت الزيتون مصدر جيد للدهون الصحية قليلة السعرات الحرارية والفعالة في تنظيف الكبد من السموم.

 

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