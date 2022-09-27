الوكيل الإخباري - التعرض للجروح أمر متكرر الحدوث ونتعرض له من وقت إلى آخر، أو في حال الخضوع للعمليات الجراحية، وكذلك الولادة، وحسب اختلاف الجرح، يكون العلاج الذي يحدده الطبيب المختص.





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إلا أنه ومن جانب آخر فإن للتغذية دور مهم في عملية التئام الجروح وشفائها، وذلك لأن التغذية تلعب دوراً مهماً في المساعدة على تكون الخلايا وتقوية الدم، وتحسين الجلد وطبقاته، ومن منطلق ذلك نطلعك عزيزتي القارئة على أهم الأطعمة التي تحقق ذلك.

أطعمة صحية تساعد على التئام الجروح





- البروتين: يعمل البروتين على بناء الأنسجة، كما أن له دور في نقل الأكسجين وتقوية الدم، وإنتاج الخلايا، لذلك يعتبر من الأطعمة التي تساهم في التئام الجروح، ومن أنواعه: اللحوم الخالية من الدهون، السمك، منتجات الألبان، البيض.

- الأطعمة الغنية بفيتامين ك المهم لعملية تخثر الدم التي تساعد على إغلاق الجروح، ومنها الخضروات الخضراء مثل: الخس، الجرجير، الهندباء.



- معدن الحديد ومعدن الزنك من العناصر الغذائية المهمة لالتئام الجروح، حيث تعمل على بناء الأنسجة وتحسين نمو الجلد، وهي تتواجد في: العدس، المكسرات، الفول.



- فيتامين ج واحد من العناصر التي تدعم الوقاية من الجراثيم التي تنتقل من خلال الجروح، ومن مصادره: الحمضيات، الفلفل الأحمر، الأناناس، المانجا.



- الكربوهيدرات البسيطة واحدة من العناصر الغذائية التي تساعد على شفاء الجروح، ومنها: الأرز، والقمح.



- الدهون الصحية مهمة لتحسين صحة الجلد، وتكوين الخلايا، وتسريع شفاء الجروح، ومنها: زيت الزيتون، وزيت حبة البركة.

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