الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

التربية توضح حول صورة لصف مدرسي انتشرت على مواقع التواصل

حظر النَّشر في قضية يُذكر فيها مديرية الأمن العام ومديرها السَّابق

الأردن يرصد إرتطام مركبة فضائية بكويكب

عملات وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة في روسيا

ولي العهد: أختي الغالية إيمان .. كل عام وأنت بخير

حزن في مدرسة وصفي التل بالعقبة بعد وفاة المعلم الخضيري

اعتداءات على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك - صور

الثلاثاء، 27-09-2022 02:03 م

أطعمة صحية تساعد على التئام الجروح

الخضروات الخضراء تساعد على التئام الجروح


الوكيل الإخباري - التعرض للجروح أمر متكرر الحدوث ونتعرض له من وقت إلى آخر، أو في حال الخضوع للعمليات الجراحية، وكذلك الولادة، وحسب اختلاف الجرح، يكون العلاج الذي يحدده الطبيب المختص.

اضافة اعلان

إلا أنه ومن جانب آخر فإن للتغذية دور مهم في عملية التئام الجروح وشفائها، وذلك لأن التغذية تلعب دوراً مهماً في المساعدة على تكون الخلايا وتقوية الدم، وتحسين الجلد وطبقاته، ومن منطلق ذلك نطلعك عزيزتي القارئة على أهم الأطعمة التي تحقق ذلك. 

 

أطعمة صحية تساعد على التئام الجروح

- البروتين: يعمل البروتين على بناء الأنسجة، كما أن له دور في نقل الأكسجين وتقوية الدم، وإنتاج الخلايا، لذلك يعتبر من الأطعمة التي تساهم في التئام الجروح، ومن أنواعه: اللحوم الخالية من الدهون، السمك، منتجات الألبان، البيض.

 

- الأطعمة الغنية بفيتامين ك المهم لعملية تخثر الدم التي تساعد على إغلاق الجروح، ومنها الخضروات الخضراء مثل: الخس، الجرجير، الهندباء.

 

- معدن الحديد ومعدن الزنك من العناصر الغذائية المهمة لالتئام الجروح، حيث تعمل على بناء الأنسجة وتحسين نمو الجلد، وهي تتواجد في: العدس، المكسرات، الفول.

 

- فيتامين ج واحد من العناصر التي تدعم الوقاية من الجراثيم التي تنتقل من خلال الجروح، ومن مصادره: الحمضيات، الفلفل الأحمر، الأناناس، المانجا.

 

- الكربوهيدرات البسيطة واحدة من العناصر الغذائية التي تساعد على شفاء الجروح، ومنها: الأرز، والقمح.


- الدهون الصحية مهمة لتحسين صحة الجلد، وتكوين الخلايا، وتسريع شفاء الجروح، ومنها: زيت الزيتون، وزيت حبة البركة.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فول الصويا يخفض الكوليسترول المرتفع

فوائد فول الصويا للصحة العامة

خرافات شائعة حول التغذية الصحية

أخطاء في التغذية لا نلاحظها.. طبيب روسي يوضح

2022-09-27_04-47-23_081065

انبعاث رائحة فاسدة من الفم قد يكون مؤشرا على حالات هضمية خطيرة

الشعور-بالنعاس-بعد-الأكل..-ما-هي-أسبابه-وما-الحل؟

اليك بعض انواع الطعام تساعدك في القضاء على النعاس اثناء النهار

shutterstock_281515502-730x438

ما هي عواقب الامتناع التام عن تناول السكر؟

تسمين-الجسم

وصفات تسمين الجسم في وقت قصير

أخبار متعلقة
الشعور-بالنعاس-بعد-الأكل..-ما-هي-أسبابه-وما-الحل؟

اليك بعض انواع الطعام تساعدك في القضاء على النعاس اثناء النهار

1211931965

خطوات حاسمة تسرع عملية خسارة الوزن