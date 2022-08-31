خطوات حاسمة تسرع عملية خسارة الوزن

الوكيل الإخباري - تعاني معظم الفتيات الملتزمات بحمية غذائية بطء انخفاض أوزانهن، ويسعين للبحث عن سبل تسرع عملية خسارة الوزن، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة، ويحتاج فعلاً لتصميم وإرادة قويين.

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إليك هذه الخطوات والطرق، التي تعتبر حاسمة في تسريع عملية خسارة الوزن، وهي:





التنويع في تناول كميات الكربوهيدرات

يقوم هذا النظام على تقسيم أيام الأسبوع إلى ثلاث مجموعات: الأولى يمكن فيها للشخص تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات، والثانية يتناول فيها كميات قليلة، والثالثة لا يتناول فيها هذه العناصر الغذائية.



يومان بسعرات حرارية أقل

في بعض الأيام، يقصر الشخص طعامه على ما يعادل 500 سعرة حرارية، وقد تكون الوجبة تلو أخرى أو منفصلة عنها، خلال الأسبوع، ويفضل أن يكون ذلك ليومين على الأقل، علماً بأن الإنسان العادي يحتاج إلى 2000 سعرة حرارية يومياً. ويساعد هذا الأمر في تقليل الحصيلة الكلية للسعرات الحرارية، وتخفيض مستويات السكر بالدم، وزيادة حساسية الأنسولين، للمساعدة في حرق مزيد من الدهون.



صوم ممتد

إذا رغبت في زيادة فترة الصيام، فيقترح الخبراء مدة تراوح بين 36-42 ساعة من الامتناع عن الطعام والشراب، ويمكن جني المكاسب من الصيام، أيضاً، عبر تناول وجبة واحدة في اليوم، مثل: الفطور أو العشاء.



السلطة والخضروات الخضراء قبل الوجبة

هذه طريقة سهلة وتأثيرها كبير، فتناول السلطة الخضراء قبل الوجبات ضروري، لجعلك تشعرين بالشبع من كمية قليلة من السعرات الحرارية.



خل التفاح

يساعد خل التفاح في عملية التمثيل الغذائي، وحرق الدهون، خاصة في منطقة البطن، وكبح الشهية، وتخفيض مستويات السكر في الدم.

الشاي الأخضر

يحتوي هذا المشروب على مضادات الأكسدة، القادرة على تعزيز التمثيل الغذائي.



تمارين كارديو بمدد معينة

تساعد هذه التمارين في تحريك الجسم بطريقة تؤدي لتسارع نبض القلب والتنفس، وينصح بممارستها بعد التمارين الكبيرة، مثل: ركوب الدراجة، و30 دقيقة متواصلة من تمارين الكارديو، منها ركوب الدراجة الهوائية أو المشي، و15 دقيقة من التمرين المتواتر العالي الكثافة، تمارين في وقت أقل لكن بجهود أكبر، ودون فترة راحة مثل رفع الأثقال.

حمية صارمة

إذا أردت خسارة الكثير من الدهون، فيمكن تخفيض السعرات الحرارية بنسبة تصل إلى 40%، لكن يجب الاستماع إلى جسدك عندما يجوع.



نوم أكثر

النوم الأقل يعني فقدان الجسم للطاقة اللازمة للتمارين، وسيطرة أقل على الانفعالات، عندما يتصل الأمر باتخاذ القرارات.



الاستمرار

إن هذه أفضل نصيحة من أجل تسريع إنقاص الوزن، أو بناء العضلات، أو أي شيء آخر تريدين تحقيقه، فإن توقفت في منتصف الطريق، فلن تحققي شيئاً.

زهرة الخليج

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