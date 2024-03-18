أطعمة ضرورية تمنح الصائم الطاقة في رمضان

الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من الخمول والإرهاق خلال شهر رمضان بسبب الجفاف الناجم عن عدم تناول كميات كافية من الطعام والماء، ويؤثر الصوم بشكل كبير في الشخص المعتاد على شرب القهوة والتدخين في الصباح فيفقد حيويته ونشاطه، لذلك يُنصح بإضافة بعض الأطعمة إلى الحمية الغذائية الخاصة بك للحصول على الطاقة اللازمة خلال رمضان.



يمكن مواجهة هذه المعاناة الصباحية والتمتع بالنشاط من خلال تناول بعض المواد الغذائية خلال الساعات التي تلي الإفطار لأنها تمدّ الجسم بالنشاط والطاقة خلال ساعات الصوم في اليوم التالي.



- الموز: يحتوي الموز على منبّهات صحية، وذلك لغناه بالسكريات التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم المسؤولَين عن بناء الخلايا الحمراء في الدم وعن تغذية الجسم. كما يقلّل الموز من التعب ويمنح الشعور بالسعادة.

- المكسّرات: تحتوي المكسّرات لا سيما اللوز والبندق والجوز على المغنيسيوم والفيتامين B والأوميغا 3، وهذه المكوّنات الثلاثة تنشّط الجسم، وتبعد عنه التعب والتوتر والإرهاق.

- الفواكه المجفّفة: إن الفواكه المجفّفة كالتمر والزبيب والمشمش والتين هي من الخيارات المهمة في رمضان لأنها تمنح الجسم طاقة كبيرة خلال النهار.

- الحمضيات: يساهم الفيتامين C الموجود في الحمضيات بتنشيط الجسم ومنحه طاقة كبيرة.

- الشوكولاتة الداكنة: تعمل كمنبّه للجسم، فكل مئة غرام منها يحتوي على 50 ميليغراماً من مادة الكافيين المنشّطة والضرورية للصائم خلال النهار.

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