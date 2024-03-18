الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

أمير الكويت يهنئ بوتين بفوزه بالانتخابات الرئاسية

الحنيطي يشارك مرتبات الوحدات المشاركة بإنزال المساعدات على غزة مأدبة الإفطار

تحذير أمني من حالة عدم الاستقرار الجوي السائدة

وزير الأوقاف يدين تركيب الاحتلال حواجز حديدية على بوابات الأقصى

مصر.. الدولار يسجل انخفاضا ملموسا أمام الجنيه

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية

توضيح جديد من اللواء فايز الدويري

نمو الصادرات الأردنية إلى السعودية العام الماضي

مستعمرون يقتحمون المسجد "الأقصى"

وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

الإثنين، 18-03-2024 10:52 ص

أطعمة ضرورية تمنح الصائم الطاقة في رمضان

2021_4_13_13_18_28_330


الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من الخمول والإرهاق خلال شهر رمضان بسبب الجفاف الناجم عن عدم تناول كميات كافية من الطعام والماء، ويؤثر الصوم بشكل كبير في الشخص المعتاد على شرب القهوة والتدخين في الصباح فيفقد حيويته ونشاطه، لذلك يُنصح بإضافة بعض الأطعمة إلى الحمية الغذائية الخاصة بك للحصول على الطاقة اللازمة خلال رمضان.

يمكن مواجهة هذه المعاناة الصباحية والتمتع بالنشاط من خلال تناول بعض المواد الغذائية خلال الساعات التي تلي الإفطار لأنها تمدّ الجسم بالنشاط والطاقة خلال ساعات الصوم في اليوم التالي.

- الموز: يحتوي الموز على منبّهات صحية، وذلك لغناه بالسكريات التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة، بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم المسؤولَين عن بناء الخلايا الحمراء في الدم وعن تغذية الجسم. كما يقلّل الموز من التعب ويمنح الشعور بالسعادة.
- المكسّرات: تحتوي المكسّرات لا سيما اللوز والبندق والجوز على المغنيسيوم والفيتامين B والأوميغا 3، وهذه المكوّنات الثلاثة تنشّط الجسم، وتبعد عنه التعب والتوتر والإرهاق.
- الفواكه المجفّفة: إن الفواكه المجفّفة كالتمر والزبيب والمشمش والتين هي من الخيارات المهمة في رمضان لأنها تمنح الجسم طاقة كبيرة خلال النهار.
- الحمضيات: يساهم الفيتامين C الموجود في الحمضيات بتنشيط الجسم ومنحه طاقة كبيرة.
- الشوكولاتة الداكنة: تعمل كمنبّه للجسم، فكل مئة غرام منها يحتوي على 50 ميليغراماً من مادة الكافيين المنشّطة والضرورية للصائم خلال النهار.

اضافة اعلان

 

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2024_3_17_19_42_53_727

الصيام مع التقدم في السن يرهقك؟.. اتبع هذه النصائح

2019_5_19_16_36_0_24

لمرضى السكري.. تعرف على التوقيت الأمثل لقياس السكر في رمضان

2019_5_9_12_6_16_295

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القطايف والكنافة في السحور؟

9

لمحبي الحلويات الرمضانية .. عليك اتباع هذا

2021_12_20_18_12_28_808

5 فيتامينات ضرورية لزيادة قوة العضلات

5235235555-83

الأعراض الأولى لسرطان الأمعاء

أخبار متعلقة
19_2023-638156089926996344-699

متى يمكن أن يبدأ الطفل الصيام بشكل آمن؟

1414

8 مشروبات هي الأفضل لصحتك خلال شهر رمضان

127-112510-constipation-ramadan-causes-ways-prevent_700x400

الإمساك في رمضان.. عادات اتبعها للوقاية منه

2020_12_30_12_15_24_252

الإسهال في رمضان- دليلك للتغلب عليه

elaosboa16329

نصائح هامة لحماية المعدة في رمضان

2024_1_12_17_59_13_0

5 عادات خاطئة عليك تجنبها في رمضان