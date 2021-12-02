الوكيل الإخباري - التهاب الأذن الوسطى هو عدوى تصيب الأذن الوسطى وتسبب الالتهاب (الاحمرار والتورم)، وتراكم السوائل خلف طبلة الأذن.

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يمكن لأي شخص أن يصاب بعدوى في الأذن الوسطى ولكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و15 شهراً هم الأكثر شيوعاً. وتشير التقديرات إلى أن طفلاً واحداً من بين كل أربعة أطفال يعاني على الأقل من عدوى واحدة في الأذن الوسطى عند بلوغه سن العاشرة.

أعراض التهاب الأذن الوسطى

في معظم الحالات، تتطور أعراض التهاب الأذن الوسطى بسرعة وتختفي في غضون أيام قليلة. وتشمل الأعراض الرئيسية ما يلي:



- ألم الأذن.

- ارتفاع في درجة الحرارة (حمى).

- الشعور بالتعب.

- نقص الطاقة.

- ضعف السمع الطفيف - إذا امتلأت الأذن الوسطى بالسوائل.



في بعض الحالات، قد يحدث ثقب في طبلة الأذن، وقد يخرج القيح من الأذن. ثم يزول وجع الأذن الناجم عن تراكم السوائل.

المصدر- سيدتي