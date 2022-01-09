أعراض التهاب الجيوب الأنفية والطرق العلاجية

الوكيل الإخباري - يُعد مرض التهاب الجبوب الأنفية من الأمراض الشائعة بشكل كبير بين العديد من الأشخاص حول العالم.

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وتسبب الفيروسات معظم التهابات الجيوب الأنفية، ولكن يمكن أن تسبب البكتيريا أيضًا بعض التهابات الجيوب الأنفية. وهناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، وهي:

- نزلة برد سابقة

- الحساسية الموسمية

- التدخين والتعرّض للتدخين السلبي

- المشاكل الهيكلية داخل الجيوب (مثل الزوائد في بطانة الأنف أو الجيوب الأنفية، والمعروفة باسم السلائل الأنفية).

- ضعف الجهاز المناعي أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة.

أعراض التهاب الجيوب الأنفية



- سيلان الأنف

- انسداد الأنف

- ألم أو ضغط بالوجه

- صداع الرأس

- التنقيط الأنفي الخلفي



- التهاب الحلق

- سعال

- رائحة الفم الكريهة

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