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الأحد، 09-01-2022 03:49 م

أعراض التهاب الجيوب الأنفية والطرق العلاجية

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الوكيل الإخباري - يُعد مرض التهاب الجبوب الأنفية من الأمراض الشائعة بشكل كبير بين العديد من الأشخاص حول العالم.

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وتسبب الفيروسات معظم التهابات الجيوب الأنفية، ولكن يمكن أن تسبب البكتيريا أيضًا بعض التهابات الجيوب الأنفية. وهناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بعدوى الجيوب الأنفية، وهي:

 

- نزلة برد سابقة

- الحساسية الموسمية
- التدخين والتعرّض للتدخين السلبي
- المشاكل الهيكلية داخل الجيوب (مثل الزوائد في بطانة الأنف أو الجيوب الأنفية، والمعروفة باسم السلائل الأنفية).
- ضعف الجهاز المناعي أو تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة.

 

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

- سيلان الأنف
- انسداد الأنف
- ألم أو ضغط بالوجه
- صداع الرأس
- التنقيط الأنفي الخلفي

- التهاب الحلق
- سعال
- رائحة الفم الكريهة

 

سيدتي 

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