الوكيل الإخباري-أعراض التهاب اللثة يمكن رصدها بسهولة تامّة، وهي تستدعي زيارة طبيب الأسنان بهدف العلاج لمنع تفاقم الأمر وتساقط الأسنان فيما بعد.

اكتشفي في الآتي أعراض التهاب اللثة والأسباب وعوامل الخطر:

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مظهر اللثة الصحية، هو:

- لون وردي فاتح؛

- محكمة الإغلاق على الأسنان والأضراس؛

- لا تنزف عند تنظيف الأسنان بالفرشاة؛

- لها مظهر قشر البرتقال.



انتفاخ اللثة من أبرز أعراض التهاب اللثة



إذا لاحظت أن لثتك متضخمة، فهذا غير طبيعي. اللثة المنتفخة هي أكثر علامات التهاب اللثة شيوعاً، وهي التهاب سطحي. غالباً ما يكون التورم مصحوباً بالاحمرار وتكون اللثة أكثر نعومة عند اللمس. يفسر سوء نظافة الفم هذا الالتهاب.

كيف تتعرفين على التهاب اللثة؟

التهاب اللثة يسبب رائحة الفم الكريهة







لذلك تظهر العدوى على شكل انتفاخ يمكن أن يكون موضعياً حول عدد قليل من الأسنان، أو معمم في جميع أنحاء الفم.

بالإضافة إلى التورم، تظهر اللثة أيضاً أعراضاً أخرى مثل:

- احمرار؛

- الآلام؛

- نزيف تلقائي أو نزيف أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة؛

- تغيير في الملمس مع ليونة اللثة؛

- رائحة الفم الكريهة.





عوامل الخطر لتورم اللثة

عوامل الخطر التي تزيد من احتمال الإصابة بالتهاب اللثة، هي:

- التغييرات الهرمونية أثناء الحمل أو البلوغ أو سن اليأس؛

- التدخين؛

- تناول بعض الأدوية (نيفيديبين على سبيل المثال، وهو أحد الأدوية الأكثر شيوعاً المُستعملة لعلاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم)؛

- يمكن أن يتحول الالتهاب إلى عدوى: إنه خراج اللثة الذي يتجلى في جزء من اللثة متورماً وأحمر ومؤلماً.

أسباب أخرى لتورم اللثة

نادراً ما يكون تضخم اللثة نتيجة لأسباب عامة، ومنها:

- تناول بعض الأدوية: يمكن أن تكون مركّبات الاستروجين والبروجستيرون التي تحتوي على جرعة عالية من البروجسترون مسؤولة عن ظهور تضخم اللثة، تماماً مثل النيفيديبين، والأدوية التي تعتمد على Diphenilhydantoin أو Ciclosporin A؛

- يمكن أن يكون لأمراض الدم، وخاصة اللوكيميا، تداعيات فموية، بما في ذلك تضخم اللثة المنتشر أو الموضعي؛

- هناك أيضاً ظواهر انتفاخ اللثة مرتبطة بنقص فيتامين سي C أو قصور الغدة الدرقية. في معظم الحالات، يصاحب الزيادة في الحجم احمرار وألم.









المصدر الطبي: doctissimo.fr





سيدتي

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