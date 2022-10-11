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الثلاثاء، 11-10-2022 03:27 م

هذه الأعراض تنذر بالشلل الارتعاشي

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الوكيل الإخباري-قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب إن الحركات البطيئة وفقدان التوازن والارتعاش وعدم استقرار المشية وعدم استقرار الوضع القائم للجسم تنذر بالإصابة بالشلل الارتعاشي المعروف أيضاً باسم داء "باركنسون"، وهو اضطراب تنكسي يصيب الجهاز العصبي المركزي، والذي يؤثر بشكل رئيسي على الجهاز الحركي.

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وتشمل الأعراض أيضاً تيبس العضلات وفقدان الإحساس والآلام بالمفاصل والأطراف وجمود تعابير الوجه وتراجع أو فقدان حاسة الشم، كما يتحدث المريض أو يضحك أو يشير أثناء الحلم، نظراً لأنه لا يتم منعهم من القيام بهذه الأنشطة أثناء نوم الأحلام (اضطراب سلوك نوم حركة العين السريعة) مثل الأشخاص الأصحاء.


وبسبب هذه الأعراض يواجه المرضى صعوبات في أداء المهام اليومية مثل الاغتسال وارتداء الملابس، كما يبدو خط اليد مرتعشاً.


وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بالشلل الارتعاشي تكمن في التقدم في العمر والتغيرات الجينية وموت الخلايا المنتجة للدوبامين في المخ، مشيرة إلى أن العلاج يشمل الأدوية والعلاج الطبيعي وعلاج النطق والعلاج الوظيفي والتحفيز العميق للدماغ.

 

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