أعراض تنذر إصابة الطفل بمتلازمة تململ الساقين

الوكيل الإخباري - قال الدكتور أولريش فيغيلر إن متلازمة تململ الساقين من اضطرابات النوم لدى الأطفال، موضحاً أن أسبابها العوامل الوراثية، ونقص الحديد، والأدوية ضد الحساسية أو الاكتئاب.

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وأضاف طبيب الأطفال والمراهقين الألماني أن أعراض المتلازمة تتمثل في اضطراب الساقين والحكة والحرقان، ما يقض مضجع الطفل ويحرمه من نوم هانىء ومريح.



وأشار فيغيلر إلى أنه يمكن التخفيف من هذه المشكلة الصحية بممارسة الأنشطة الحركية، والكمادات الباردة، وتدليك الساقين، قبل الذهاب إلى الفراش.

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