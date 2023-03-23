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الخميس، 23-03-2023 03:06 م

أعراض صداع الجوع.. كيف تتخلص منه؟

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الوكيل الإخباري-الجوع احتياج إنساني طبيعي عندما يشعر الإنسان بالجوع يبدأ الجسم في إرسال بعض الإشارات التي توضح وجود خلل بالجسم تظهر تلك الإشارات في صورة عدة أعراض مثل التعب والإعياء وكذلك الصداع، ويعرف في تلك الحالة بصداع الجوع.

نستعرض  في التقرير التالي أسباب صداع الجوع وكيفية علاجه، وفقًا لـ "Cleveland clinic"

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كيف يؤثر صداع الجوع على الجسم؟
يحدث الصداع عند الجوع إشارة إلى حاجة الجسم لمزيد من السعرات الحرارية، قد يواجه:


-نقص السكر في الدم: إذ لا يحصل العقل على الطاقة التي يحتاجها من الجلوكوز في الطعام.


- شد العضلات: يفرز الجسم مادة الهيستامين تسبب توتر العضلات.
- الإجهاد: يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم إلى إطلاق هرمونات التوتر التي تسبب الصداع.


أسباب صداع الجوع
يمكن أن يكون للجوع وانخفاض نسبة السكر في الدم أسباب عديدة بما في ذلك:
- الجفاف.
- الرجيم واتباع أنظمة غذائية جديدة لم يعتاد عليها الجسم.
- تناول مشروبات تحتوي على كافيين أكثر أو أقل من المعتاد بما في ذلك القهوة أو الصودا.
- الأكل في أوقات غير منتظمة.
- فترات طويلة من الوقت بين الوجبات.
- عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.
- تخطي الوجبات.


ما هي أعراض صداع الجوع؟
يعاني معظم الناس من ألم في مقدمة رؤوسهم قد يمتد إلى كلا الجانبين قد يعاني الشخص أيضًا من عدة أعراض مصاحبة، تتمثل فيما يلي:
-غثيان خفيف.
-شد عضلي في الرقبة أو الكتف.
في حالة الصداع الناتج عن انخفاض نسبة السكر في الدم، قد تعاني أيضًا من:
-ألم في البطن.
-دوار.
-التعب.
-عرق.


كيف يمكن علاج صداع الجوع؟
العلاج الأنسب لصداع الجوع هو تناول وجبة متوازنة من الأطعمة المليئة بالفيتامينات والعناصر الغذائية وشرب الكثير من الماء.
بمجرد أن يبدأ الجسم في هضم الطعام يبدأ الشعور بالتحسن، يختفي الصداع الناتج عن الجوع عادة خلال 30 دقيقة من تناول الطعام، إذا لم يشعر الشخص بالتحسن بعد تناول الطعام يمكن تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مع الراحة.


كيف يمكن الوقاية من صداع الجوع؟
يمكن تقليل مخاطر الجوع وانخفاض نسبة السكر في الدم عن طريق:
-شرب الماء طوال اليوم لبقاء الجسم رطب.
-تناول وجبات صغيرة ومتكررة.
-الحصول على قسط كافي من الراحة والنوم ليلًا.
قد لا تكون المشكلة في عدم الأكل بل نوعية الطعام التي يأكلها الشخص فقد تساعد بعض الأطعمة في زيادة الصداع، مثل:
-الأجبان.
-الأطعمة التي تحتوي على مادة الجلوتامات أحادية الصوديوم المضافة، مثل المعلبات.
-اللحوم والفواكه المجففة.
-الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والأطعمة المصنعة مثل البسكويت والمقرمشات.
-منتجات اللحوم مثل النقانق والبيبروني التي تحتوي على مواد مضافة.

 

الكونسلتو الطبي

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