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السبت، 25-02-2023 09:41 ص

علامات تدل على أنك تعاني نقص الحديد

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الوكيل الإخباري-يتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد نتيجة لعدة أسباب مثل فقدان الدم وعدم مقدرة الجسم على امتصاص الحديد جيداً، ويمكن معرفة ما إذا كنت تعاني نقص الحديد عبر أعراض صحية معينة.


التعب الشديد أو الضعف

المستويات الشديدة من التعب أو الشعور بضعف الجسم قد تكون دليلاً على نقص الحديد، وهذا يرجع إلى أن عدم وجود كمية كافية من الحديد يحول دون إنتاج الجسم لخلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى ضعف كفاءة حمل الأكسجين وبالتالي الشعور بالضعف الشديد والتعب. 


مشاكل في الصدر

يمكن أن يؤدي النقص الحاد في الحديد إلى ألم الصدر وسرعة ضربات القلب وضيق التنفس. وينتج هذا أيضاً عن عدم نقل الأكسجين في مجرى الدم إلى أنحاء الجسم بكفاءة. 


الصداع والدوار

إذا كانت كمية الحديد في الجسم غير كافية، يتأثر الدماغ بهذا الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدد من الأعراض مثل الصداع والدوخة والدوار. يرتبط فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أيضاً بالصداع النصفي.


برودة اليدين والقدمين

نظراً لأن نقص الحديد يؤثر على كيفية نقل مجرى الدم للأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، فقد ينتهي بك الأمر إلى برودة في اليدين والقدمين.


الرغبة الشديدة في تناول الأشياء غير الغذائية

قد يشعر الإنسان الذي يعاني نقص الحديد بالرغبة في تناول أشياء لا قيمة غذائية لها، مثل الجليد والتربة والطين والورق، ويشار إلى هذه الحالة باسم "بيكا". ولم يتبين للعلماء بعد سبب ارتباط هذه الحالة بنقص الحديد في الدم. 


ضعف الشهية

إذا كنت تعاني نقص الحديد، قد تضعف لديك الشهية. وعلى الرغم من أن أسباب هذه الحالة غير واضحة، إلا أن بعض النظريات تشير إلى أنها قد تكون مرتبطة بمستويات معينة من الهرمونات والبروتينات في الدم. 


شحوب البشرة

قد يؤدي نقص الحديد إلى شحوب في البشرة، وذلك بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء التي تعطي اللون الحيوي للبشرة. 

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وفقاً للخبراء، يحتاج الرجال إلى 8 ملغ من الحديد يومياً، في حين تحتاج النساء إلى 18 ملغ من الحديد يومياً. كما تحتاج النساء فوق سن الخمسين إلى 8 ملغ من الحديد فقط، أما النساء الحوامل فيحتجن إلى 27 ملغ. 


وفقاً لمايو كلينيك، يمكن أن تشمل الأطعمة التي تحتوي على الحديد، اللحوم الحمراء والدواجن والفول والبازلاء، والمأكولات البحرية، والخضراوات ذات الأوراق الداكنة، مثل السبانخ، والزبيب والمشمش والفواكه المجففة الأخرى، والمكسرات، إضافة إلى النشا المدعم بالحديد، مثل المعكرونة والخبز والحبوب.

 

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