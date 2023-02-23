4 طرق لعلاج الصداع بلا أدوية

الوكيل الإخباري- يعد الصداع من الحالات الشائعة، والتي تتراوح من الشعور بعدم الراحة إلى ألم لا يحتمل يمكن أن يعطل حياتك اليومية. تعرف على كيفية علاج الصداع بطرق طبيعية.



علاج الصداع بطرق طبيعية

على الرغم من أن العديد من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع، إلا أننا سنذكر 7 طرق لعلاج الصداع طبيعيَا وهي:

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1. الضغط البارد أو الساخن

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع علبة باردة أو مكعبات ثلج ملفوفة في منشفة على جبينك، واستمر بالضغط لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة، كما يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تخفيف الألم، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.



أما إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع وسادة تسخين على رقبتك أو مؤخرة رأسك، وفي حال الإصابة بصداع الجيوب الأنفية ضع قطعة قماش دافئة على المنطقة التي تؤلمك. يساعد أيضًا الحمام الدافئ بتخفيف الألم.



2. خفت الأضواء

قد يتسبب الضوء الساطع في حدوث صداع نصفي، لذلك غط نوافذك باستخدام ستائر التعتيم خلال اليوم، وارتد النظارات الشمسية في الهواء الطلق، وأضف شاشات مضادة للتوهج إلى جهاز الحاسوب، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.



3. تجنب مضغ العلكة

يسبب مضغ العلكة الصداع، وينطبق الشيء نفسه على مضغ الأظافر، والشفتين، أو أغراض أخرى، مثل: الأقلام؛ لذلك يساعد تجنب مضغها على علاج الصداع.



4. شرب الزنجبيل

وجدت دراسة أن تناول الزنجبيل بالإضافة إلى دواء تسكين الألم الذي لا يستلزم وصفة طبية قد خفف الألم لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي. كما ساعد على الحد من الغثيان والقيء، والأعراض الشائعة المرتبطة بالصداع الشديد.

وذلك لأن جذر الزنجبيل يحتوي على العديد من المركبات المفيدة بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.



يمكنك تناول مسحوق الزنجبيل على شكل كبسولات أو صنع شاي مع جذر الزنجبيل الطازج.



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