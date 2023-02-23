الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

الضمان: صرف الرواتب اليوم الخميس

الإضراب الشامل يعم فلسطين تنديدا بمجزرة نابلس

صحيفة تكشف عن عملية أمنية سرية بولندية في أوكرانيا

توجه حكومي لتقييم واقع التحول الرقمي في الأردن

تحويلات على طريق المطار من صباح الجمعة وحتى مساء السبت

اعلان من البلقاء التطبيقية للطلبة المفصولين من تخصصاتهم

إصابة فلسطينية برصاص الاحتلال في شرق القدس

هزة ارضية جديدة في لبنان

أسعار الذهب تراوح مكانها محليا

ازدحام مروري على طريق حرة الزرقاء بعد تدهور باص نقل صغير

الخميس، 23-02-2023 10:14 ص

4 طرق لعلاج الصداع بلا أدوية

793


الوكيل الإخباري- يعد الصداع من الحالات الشائعة، والتي تتراوح من الشعور بعدم الراحة إلى ألم لا يحتمل يمكن أن يعطل حياتك اليومية. تعرف على كيفية علاج الصداع بطرق طبيعية.

علاج الصداع بطرق طبيعية
على الرغم من أن العديد من الأدوية تستهدف تخفيف أعراض الصداع، إلا أننا سنذكر 7 طرق لعلاج الصداع طبيعيَا وهي:

اضافة اعلان


1. الضغط البارد أو الساخن
إذا كنت تعاني من الصداع النصفي، ضع علبة باردة أو مكعبات ثلج ملفوفة في منشفة على جبينك، واستمر بالضغط لمدة 15 دقيقة ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة، كما يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تخفيف الألم، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.


أما إذا كنت تعاني من صداع التوتر، ضع وسادة تسخين على رقبتك أو مؤخرة رأسك، وفي حال الإصابة بصداع الجيوب الأنفية ضع قطعة قماش دافئة على المنطقة التي تؤلمك. يساعد أيضًا الحمام الدافئ بتخفيف الألم.


2. خفت الأضواء
قد يتسبب الضوء الساطع في حدوث صداع نصفي، لذلك غط نوافذك باستخدام ستائر التعتيم خلال اليوم، وارتد النظارات الشمسية في الهواء الطلق، وأضف شاشات مضادة للتوهج إلى جهاز الحاسوب، فهذا يساعد في علاج الصداع بطرق طبيعية.


3. تجنب مضغ العلكة
يسبب مضغ العلكة الصداع، وينطبق الشيء نفسه على مضغ الأظافر، والشفتين، أو أغراض أخرى، مثل: الأقلام؛ لذلك يساعد تجنب مضغها على علاج الصداع.

 

 


4. شرب الزنجبيل
وجدت دراسة أن تناول الزنجبيل بالإضافة إلى دواء تسكين الألم الذي لا يستلزم وصفة طبية قد خفف الألم لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي. كما ساعد على الحد من الغثيان والقيء، والأعراض الشائعة المرتبطة بالصداع الشديد.
وذلك لأن جذر الزنجبيل يحتوي على العديد من المركبات المفيدة بما في ذلك مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات.


يمكنك تناول مسحوق الزنجبيل على شكل كبسولات أو صنع شاي مع جذر الزنجبيل الطازج.


ويب طب

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

دراسة: المشاعر السلبية تنتقل بالعدوى

مدة-علاج-نقص-فيتامين-د

دراسة تكشف فعالية فيتامين د في علاج هذا العرض الشائع !

63c8fd6d4c59b74e2c7b2292

طبيب روسي يوضح كيفية مكافحة التوتر النفسي

tbl_articles_article_31677_3691b277dc9-4d49-4c4b-b242-8ade0af0bf06

أفضل 5 الفيتامينات لتنشيط الدورة الدموية

2023222132409L5

خبيرة: 4 نصائح ذهبية للتمتع بحياة سعيدة

2023_2_21_21_51_27_314

حسب نوع الدموع.. إليك فوائد البكاء للعين

أخبار متعلقة
1634425650_749_28674___

ضغط العين .. الأسباب والأعراض والعلاج

2021_11_11_18_49_55_689

7 أسباب لارتفاع الحرارة مع الصداع

tbl_articles_article_21818_350f1403df-bc28-4ef3-86e7-04a8278b05e1

ضرر غير متوقع لتناول أدوية الصداع

2023220134243111JB

6 طرق طبيعية للتخلص من الإمساك

2083087-750x444

دراسة : علاج إصابات الكلى الحادة بأدوية الصداع النصفي محتملاً

Home-Remedies-For-A-Boil

هل تتحول الدمامل إلى خراريج؟- طبيبة تجيب