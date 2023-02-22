احذر الإفطار على هذه الأطعمة .. تجعلك جائعًا طوال اليوم

الوكيل الإخباري- هناك أشخاص لا يشعرون بالشبع بعد تناول وجبة الإفطار، ويسيطر عليهم الجوع بعد فترة قصيرة جدًا من أكلها، دون معرفة السبب وراء ذلك.



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في هذا الصدد، قالت الدكتور مروة محمد، أخصائية التغذية العلاجية في مصر ، إن سبب الشعور بالجوع رغم تناول وجبة الإفطار يرجع إلى نوعية الأطعمة التي تم استهلاكها على الريق.



وحددت مروة أبرز الأطعمة التي تسبب الشعور بالجوع إذا تم تناولها في وجبة الإفطار في الأكلات التالية:



- الخبز الأبيض.

- المعجنات، مثل الباتيه والكرواسون.

- الحلويات.



وأوضحت خبيرة التغذية أن هذه الأطعمة تسبب الشعور بالجوع، نظرًا لمحتواها العالي من الكربوهيدرات البسيطة والسكريات، وافتقادها تمامًا للألياف الغذائية، المسؤولة عن إبقاء المعدة ممتلئة لساعات طويلة.



وأضافت: "عند تناول المخبوزات أو الحلويات على معدة فارغة، يرتفع سكر الدم بشكل حاد ثم ينخفض سريعًا، مما يؤدي إلى الشعور بالتعب والخمول وضعف التركيز، بالإضافة إلى زيادة الرغبة في استهلاك المزيد من الأطعمة".



وفي ختام حديثها، أوصت مروة بضرورة احتواء وجبة الإفطار على أطعمة مشبعة وتمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط في نفس الوقت، أبرزها:

- الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضراوات.



- الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل الجبن القريش والبيض والفول والزبادي.

- خبز الحبوب الكاملة.

- دقيق الشوفان.

- زبدة الفول السوداني.

الكونسلتو الطبي

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