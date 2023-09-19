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الثلاثاء، 19-09-2023 11:06 ص

أعراض غير واضحة لأمراض الكبد يجب عدم تجاهلها

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الوكيل الإخباري - يفتقر الكبد إلى النهايات العصبية لذلك غالبا لا تظهر أي أعراض لأمراض الكبد في المراحل الأولى، فيما هناك أعراض مستترة قد تشير إلى إصابة الكبد.

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وأشارت الدكتورة فاليريا لوموفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أنه لذلك من الضروري إجراء فحص على الأقل مرة في السنة لتشخيص حالة هذا العضو المهم في الجسم.

 

وقالت: "يمكن أن تنسب إلى الأعراض غير الواضحة لإصابة الكبد: تصبغ الراحتين، ظهور الأوردة العنكبوتية، الحكة الجلدية، الوذمة، نزيف الأنف، الكدمات، فقدان الوزن أو زيادته، فقدان الشهية، النعاس، زيادة التعب، الغثيان، اضطراب التركيز والانتباه".

 

وأضافت أن أخطر العلامات التي تشير إلى إصابة الكبد هي انخفاض مستوى الصفائح الدموية والهيموغلوبين في تحليل الدم العام وظهور يوروبيلينوجين في تحليل البول.


وتابعت: "يجب أيضا مراجعة طبيب مختص بأمراض الكبد في حالات اصفرار الجلد ، وتضخم الكبد، والشعور بطعم مر في الفم، وتغير لون البول والبراز، والضعف العام، والاضطراب الذهني، وظهور الوذمة".


وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يصاب الكبد نتيجة الاستخدام غير المنضبط للأدوية والمكملات الغذائية والأعشاب وغير ذلك.

 

روسيا اليوم 

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